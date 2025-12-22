Sostiene Pérez Cuéllar reunión con director ejecutivo de la JMAS para coordinar proyectos

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales y estatales buscan fortalecer la colaboración en obras de agua y saneamiento.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional en beneficio de la ciudadanía, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar recibió en su despacho al director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Marco Licón Barraza.

Durante el encuentro, el titular de la JMAS señaló que la reunión permitió estrechar lazos de colaboración y dar seguimiento a diversos proyectos conjuntos, particularmente en materia de colectores, los cuales se encuentran en proceso y se espera concluyan en el menor tiempo posible.

“Esta fue una visita de cortesía; vienen proyectos en conjunto entre la Junta de Aguas y el Municipio y la instrucción de la Gobernadora es trabajar de la mano, cohabitar y transitar con todas las entidades que convergen en Ciudad Juárez”, expresó Licón Barraza.

El funcionario estatal subrayó que el trabajo para la ciudadanía debe estar por encima de cualquier color político, al considerar que lo prioritario es dar resultados y construir una ciudad eficiente y digna para sus habitantes.

Por su parte, el presidente municipal reafirmó que el compromiso central de su administración es elevar la calidad de vida de las y los juarenses, mediante una colaboración permanente con las dependencias estatales y federales que operan en la ciudad.

La reunión forma parte de los esfuerzos por mantener una agenda común en temas de infraestructura básica, como agua potable y saneamiento, considerados fundamentales para el desarrollo urbano de Ciudad Juárez.

