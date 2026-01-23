Rompe DABA récord de adopciones al entregar 21 mascotas en una semana

Publicidad - LB2 -

En dos semanas suman 39 perros y gatos adoptados en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) registró un récord semanal de adopciones, al lograr la entrega de 21 mascotas durante los últimos días, informó la titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas.

De acuerdo con la funcionaria, en esta semana fueron 18 perros y tres gatos los que encontraron un nuevo hogar, la mayoría mestizos y de edad joven, lo que representa el mayor número de adopciones concretadas en un solo periodo desde la creación del programa.

Con estas cifras, en un lapso de dos semanas se han adoptado 39 animales, ya que la semana anterior se entregaron 18 más, entre ellos 15 perros y tres gatos.

Entre los casos destacados se encuentra “Chiquilín”, un perro que fue rescatado el año pasado durante un cateo y que, tras permanecer bajo resguardo institucional, finalmente fue adoptado por una familia.

Las mascotas entregadas fueron vacunadas, esterilizadas y colocadas con microchip, cumpliendo con los protocolos sanitarios y de bienestar antes de su adopción.

La directora del DABA informó que las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones, ubicadas en el Parque El Chamizal, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Los requisitos son identificación oficial, comprobante de domicilio y llevar correa o transportadora, según el caso.

Finalmente, señaló que aún hay perros y gatos disponibles para adopción, por lo que invitó a la comunidad juarense a visitar el centro y brindar un hogar a alguno de los animales que esperan una familia.

