Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 23, 2026 | 16:45
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Rompe DABA récord de adopciones al entregar 21 mascotas en una semana

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    En dos semanas suman 39 perros y gatos adoptados en Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) registró un récord semanal de adopciones, al lograr la entrega de 21 mascotas durante los últimos días, informó la titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas.

    De acuerdo con la funcionaria, en esta semana fueron 18 perros y tres gatos los que encontraron un nuevo hogar, la mayoría mestizos y de edad joven, lo que representa el mayor número de adopciones concretadas en un solo periodo desde la creación del programa.

    - Publicidad - HP1

    Con estas cifras, en un lapso de dos semanas se han adoptado 39 animales, ya que la semana anterior se entregaron 18 más, entre ellos 15 perros y tres gatos.

    Entre los casos destacados se encuentra “Chiquilín”, un perro que fue rescatado el año pasado durante un cateo y que, tras permanecer bajo resguardo institucional, finalmente fue adoptado por una familia.

    Las mascotas entregadas fueron vacunadas, esterilizadas y colocadas con microchip, cumpliendo con los protocolos sanitarios y de bienestar antes de su adopción.

    La directora del DABA informó que las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones, ubicadas en el Parque El Chamizal, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
    Los requisitos son identificación oficial, comprobante de domicilio y llevar correa o transportadora, según el caso.

    Finalmente, señaló que aún hay perros y gatos disponibles para adopción, por lo que invitó a la comunidad juarense a visitar el centro y brindar un hogar a alguno de los animales que esperan una familia.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    En la Salud

    OMS: casos y muertes por COVID han disminuido, pero la pandemia no ha terminado

    La OMS informó que los casos y muertes por COVID han disminuido, pero también...
    Qatar 2022

    Irán sorprende al mundo y derrota a Gales

    Sin duda alguna este mundial ha sido diferente a lo habitual y ha tenido...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.