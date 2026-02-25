Retira Desarrollo Urbano 58 kilómetros de cableado aéreo en Juárez

Publicidad - LB2 -

Intervienen avenidas principales y colonias con apoyo de empresas proveedoras.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Urbano informó que ha retirado 58 kilómetros de cableado aéreo de fibra óptica en distintos puntos de la ciudad, como parte del programa de ordenamiento de infraestructura urbana.

La titular de la dependencia, Claudia Morales Medina, explicó que las acciones incluyen tanto el retiro de fibra óptica en desuso como la reorganización del cableado activo, en coordinación con empresas proveedoras de servicio.

Uno de los tramos intervenidos corresponde a la avenida Tecnológico, desde Teófilo Borunda hasta avenida De las Américas, donde se realizaron labores de retiro y reordenamiento de líneas. En estos trabajos participaron compañías como Megacable, Izzi y Total Play, encargadas de retirar la infraestructura que ya no se encontraba en operación.

El programa continuará en sectores prioritarios, principalmente en vialidades de alto flujo vehicular y zonas con mayor concentración de cableado aéreo. Actualmente, las cuadrillas trabajan en el polígono de la colonia Monumental y en el bulevar Tomás Fernández.

Las labores se realizan en coordinación con la Coordinación General de Seguridad Vial para evitar afectaciones al tránsito, así como con la Dirección General de Servicios Públicos para el resguardo del material retirado.

Durante la supervisión estuvieron presentes el director de Administración del Desarrollo Urbano, Francisco Rodríguez, y el regidor Alejandro Acosta, quienes constataron el avance de las acciones en campo.

