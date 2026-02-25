Repavimenta Municipio calle Rubén Posada Pompa en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Destinan casi 4 millones de pesos para intervenir más de 8 mil metros cuadrados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, informó que avanza en la repavimentación de la calle Rubén Posada Pompa, en el tramo comprendido entre las avenidas Plutarco Elías Calles y Adolfo López Mateos.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos incluyen la intervención de 8 mil 43 metros cuadrados, donde ya fue retirada la carpeta asfáltica dañada y comenzó la colocación del nuevo pavimento.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, señaló que para esta obra fueron destinados 3 millones 972 mil 392 pesos, como parte del programa de mejoramiento de vialidades en distintos sectores de la ciudad.

El funcionario destacó que la vialidad conecta dos avenidas de alto flujo vehicular y da acceso a un número considerable de viviendas y establecimientos comerciales, lo que incrementa su importancia dentro de la red urbana.

Asimismo, recordó que en el mismo sector fueron rehabilitadas recientemente las calles Aguirre Laredo y Río Júcar, intervenciones que forman parte de una estrategia integral para mejorar la infraestructura vial.

Finalmente, las autoridades municipales exhortaron a quienes transitan por la zona a tomar precauciones y considerar tiempos adicionales de traslado, debido a la presencia de maquinaria y personal trabajando en los tramos pendientes.

