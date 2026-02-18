Repara JMAS fuga en Ejército Nacional y restablece servicio en tres fraccionamientos

Publicidad - LB2 -

Intervención evitó mayores afectaciones tras daño en línea de conducción de agua potable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez concluyó la reparación de una fuga de agua potable registrada en el cruce de las avenidas Ejército Nacional y López Mateos, luego de una intervención iniciada desde temprana hora de este miércoles.

De acuerdo con la dependencia, el desperfecto se originó cuando una línea de conducción de cuatro pulgadas resultó afectada por los gases provenientes de un colector sanitario de 24 pulgadas que se encontraba en desuso y que ya había cumplido su vida útil.

“Agradecer a la ciudadanía por el apoyo que nos han dado estos días que hemos estado visitando sus casas, explicándoles el problema, muchas gracias y esperamos terminar lo más rápido posible para que no se vean afectados más tiempo”, señaló la ingeniera Tanahili Gaytán, jefa de Agua Potable.

- Publicidad - HP1

Desde las 6:00 de la mañana, cuadrillas de las áreas de Alcantarillado, Agua Potable y Bacheo trabajaron de manera coordinada para agilizar la intervención en esta vialidad de alta circulación. Como parte de los trabajos, el colector en desuso fue clausurado mediante relleno de concreto, con el fin de evitar que los gases continúen afectando la red.

Durante las labores se registró baja presión e interrupción temporal del servicio en los fraccionamientos El Roble, San José y Señorial. Una vez concluida la reparación hidráulica, se iniciarán trabajos de reposición de carpeta asfáltica con concreto hidráulico para reabrir la circulación.

La JMAS agradeció la comprensión de los automovilistas que utilizan esta arteria y reiteró que mantiene operaciones permanentes para atender contingencias en la red de agua potable y alcantarillado en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.