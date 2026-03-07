InicioEstadoJuárez / El Paso

Renueva Municipio bibliotecas públicas con computadoras y tecnología interactiva

Redacción ADN / Agencias
El programa contempla modernizar entre 13 y 15 espacios con equipo digital, mobiliario y herramientas como realidad virtual.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez inició un programa de renovación y equipamiento de bibliotecas públicas, mediante la incorporación de computadoras nuevas, mobiliario moderno, libros actualizados y herramientas tecnológicas interactivas.

El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que ya comenzó el traslado e instalación del mobiliario adquirido a través de proyectos impulsados durante el año pasado, con el objetivo de modernizar estos espacios y adaptarlos a nuevas formas de acceso al conocimiento.

De acuerdo con el funcionario, el equipamiento incluye computadoras para consulta digital, estantería especializada y mobiliario nuevo, además de libros actualizados que reforzarán el acervo disponible para estudiantes y usuarios en general.

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es la incorporación de lentes de realidad virtual y pantallas con contenido interactivo, herramientas que permitirán ofrecer experiencias educativas distintas a las tradicionales para niñas, niños y jóvenes.

El programa también contempla la integración de cámaras y otros dispositivos tecnológicos, con la intención de que las bibliotecas municipales funcionen como espacios de aprendizaje moderno y acceso a nuevas tecnologías.

La meta del proyecto es intervenir entre 13 y 15 bibliotecas municipales, dependiendo del tamaño de cada instalación, para garantizar que cuenten con equipamiento actualizado y mejores condiciones para quienes realizan tareas, consultas o actividades educativas.

Los trabajos iniciaron en la biblioteca ubicada en el Oratorio San Juan Bosco y continuarán en otros espacios como Felipe Ángeles, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y Arturo Tolentino, ubicados principalmente en la zona norte de la ciudad.

Posteriormente, el programa se extenderá a otras bibliotecas municipales, entre ellas Francisco Villarreal, en el sector de Riberas del Bravo, con el propósito de ampliar el acceso a espacios modernos y funcionales para el estudio y la exploración tecnológica.

Alvídrez Olivas explicó que el proyecto contemplaba originalmente una inversión cercana a 12 millones de pesos para infraestructura y equipamiento, aunque la etapa actual se concentra en el equipamiento tecnológico con una inversión aproximada de 4 millones de pesos destinada a computadoras, mobiliario, pantallas, lentes de realidad virtual y otros dispositivos.

