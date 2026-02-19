Rehabilita Alumbrado Público luminarias en parque del Centro Comunitario Olivia Espinoza

Instalan tecnología LED y refuerzan infraestructura eléctrica para mejorar seguridad del espacio.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Alumbrado Público realizó trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el sistema eléctrico del parque ubicado en el Centro Comunitario Olivia Espinoza, con el objetivo de mejorar la iluminación y reforzar la seguridad de quienes acuden a este espacio.
El titular de la dependencia, Abraham Espitia, informó que las labores contemplaron la puesta en operación de nuevas luminarias y la modernización de la infraestructura eléctrica existente.
Como parte de la intervención, se instalaron ocho luminarias LED de 80 watts, tres arbotantes dobles y tres bases de concreto de 1.20 metros, a fin de fortalecer la estructura del sistema de alumbrado y garantizar mayor durabilidad.
Asimismo, se colocaron dos brazos metálicos de 1.70 metros y se rehabilitó la red con el tendido de 200 metros de cable aéreo 2+1 calibre 6, lo que permitirá un suministro más eficiente y seguro de energía eléctrica en el área.
Las acciones buscan optimizar las condiciones del parque para el uso de niñas, niños, jóvenes y personas adultas, al mejorar la visibilidad durante horarios nocturnos y reducir riesgos asociados a zonas con baja iluminación.
Con estos trabajos, el Gobierno Municipal refuerza su estrategia de mantenimiento de espacios públicos, orientada a brindar entornos recreativos más seguros y funcionales para la comunidad juarense.
