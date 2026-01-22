Refuerzan Obras Públicas y JMAS coordinación para proyectos de infraestructura en Juárez

Publicidad - LB2 -

Dependencias municipales acuerdan mesas de trabajo mensuales para mejorar planeación y atención a vialidades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) sostuvieron una reunión de trabajo para coordinar acciones y fortalecer la operatividad en proyectos de infraestructura urbana, con el objetivo de ofrecer una atención más eficiente a las necesidades de la ciudad.

Durante el encuentro, se subrayó la importancia de establecer una mesa de coordinación permanente, que permita canales de comunicación más directos entre ambas dependencias, especialmente para atender peticiones ciudadanas relacionadas con calles y avenidas.

Uno de los principales acuerdos fue mejorar la planeación de los trabajos, a fin de agilizar las intervenciones necesarias en vialidades y reducir las afectaciones al tránsito vehicular durante la ejecución de obras públicas y trabajos hidráulicos.

En la reunión también se abordó el tema del bacheo, solicitando el Municipio que la JMAS atienda esta problemática una vez concluidas sus labores de reparación o instalación, con el propósito de mantener las calles en mejores condiciones y evitar afectaciones prolongadas a la movilidad.

Como parte de los acuerdos, ambas dependencias definieron realizar reuniones mensuales, lo que permitirá anticipar proyectos en puerta, coordinar tiempos de ejecución y garantizar mayor eficiencia en las obras concluidas.

Las autoridades reiteraron su disposición para colaborar de manera permanente, reafirmando el compromiso institucional de trabajar de forma coordinada en beneficio de la infraestructura y la movilidad de Ciudad Juárez.

