Recorren regidores y Cenaprece Centro de Bienestar Animal en Juárez

Supervisan mejoras en infraestructura y servicios tras remodelación del antiguo Antirrábico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión de Ecología y Protección Civil del Ayuntamiento, junto con la subdirectora de Rabia y otras Zoonosis del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), realizaron un recorrido por el Centro de Bienestar Animal, con el objetivo de conocer las mejoras en infraestructura y los servicios que actualmente se brindan.

La directora de Atención y Bienestar Animal (DABA), Alma Arredondo Salinas, explicó que en 2023 el Municipio recibió del Gobierno del Estado las instalaciones del antiguo Centro Antirrábico, las cuales fueron rehabilitadas para operar bajo un nuevo enfoque orientado a la protección y atención integral de mascotas.

“Aquí atendemos el área de denuncias, que es donde se puede reportar un animal que es agresivo o maltratado; aquí viene la gente cuando se le deja un citatorio por parte de un inspector de la dependencia”, señaló.

La funcionaria detalló que el centro cuenta con quirófano, área de resguardo para animales y consultorio, donde se aplican vacunas, microchips y tratamientos contra la garrapata a perros rescatados de la vía pública.

Durante la visita participaron las regidoras Laura Fernanda Ávalos Medina y Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, así como el regidor José Eduardo Valenzuela, quienes conocieron el funcionamiento operativo del espacio.

Por su parte, la subdirectora de Cenaprece, Verónica Gutiérrez, destacó la transformación del inmueble en comparación con su anterior operación como Centro Antirrábico.

“Me da mucho gusto estar este día visitándolos, ya que cada que acudo a una ciudad me gusta visitar estos centros para ver las actividades que se realizan”, expresó.

La funcionaria federal agradeció el recorrido y extendió una invitación a la DABA para participar en eventos nacionales relacionados con el control de zoonosis y bienestar animal.

El Centro de Bienestar Animal forma parte de la estrategia municipal para fortalecer la atención a denuncias por maltrato, control sanitario y protección de animales en la ciudad.

