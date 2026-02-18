Reconocen colaboración para trasladar mobiliario escolar donado desde Austin a Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Proyecto “Equipados para aprender” fortalece infraestructura educativa en planteles de la ciudad

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El 17 de febrero se realizó una ceremonia de entrega de reconocimientos a personas y organizaciones que hicieron posible el traslado de equipo mobiliario escolar donado por el distrito de Austin, Texas, como parte del proyecto “Equipados para aprender”, enfocado en fortalecer la infraestructura educativa en Ciudad Juárez.

Durante el evento se destacó la coordinación binacional que permitió el envío de escritorios, sillas, pizarrones y libreros, los cuales serán distribuidos en diferentes escuelas de la localidad. El mobiliario fue donado por el distrito escolar de Austin y gestionado a través de una red de colaboración entre clubes de servicio, transportistas y autoridades locales.

- Publicidad - HP1

El reconocimiento fue otorgado por el Activo 2030, en hermanamiento con el Club Rotario Juárez Transforma. El texto entregado a los homenajeados subrayó la relevancia del trabajo conjunto:

“Su compromiso, entrega y generosidad fueron piezas fundamentales para que este proyecto se convirtiera en una realidad que impacta vidas y fortalece comunidades”.

Entre las personas reconocidas se encuentran Manuel Sotelo, presidente de transportistas; el licenciado Octavio Ramírez, director de los transportistas; la empresa Number One Expedite; Fletes Internacionales Quiñones; la licenciada Rubí Enríquez, presidenta del DIF Municipal; la doctora Abigail Carango, presidenta de Fundación UMC de México; y Manuel Aguirre, secretario de transportistas del Gobierno del Estado.

También fue distinguido Martín Sandoval, representante del distrito escolar de Austin, quien estableció el contacto con María Concepción Rocillo, presidenta del Club Rotario Juárez Transforma. A partir de esa vinculación, y en coordinación con el Activo 2030 que preside Juan Carlos García, se estructuró la logística para el traslado del mobiliario a la frontera.

En el acto se reconoció el respaldo institucional brindado por el Gobierno Municipal liderado por el presidente el Lic. Cruz Perez Cuellar, para facilitar el traslado del equipo, así como la participación de integrantes del Club Rotario Juárez Transforma y del Club Activo 20 30, quienes estuvieron presentes en la ceremonia. El proyecto busca mejorar las condiciones materiales de aprendizaje en planteles que requieren renovación o ampliación de mobiliario escolar, en un contexto donde múltiples escuelas de la ciudad enfrentan rezagos en infraestructura básica.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.