Reconocen a Margarita “Mago” Gándara como Mujer Ilustre 2026 en Ciudad Juárez

Ayuntamiento entrega reconocimiento póstumo a la muralista que dejó legado artístico en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales entregaron el galardón Mujer Ilustre 2026 a Margarita “Mago” Gándara Armendáriz, artista plástica que durante más de tres décadas realizó murales en técnica de mosaico en distintos espacios públicos de la ciudad.

La ceremonia fue encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez Parada, quienes reconocieron de manera póstuma la trayectoria de la muralista, fallecida en 2018.

“Es claramente merecedora de este reconocimiento póstumo”, expresó el alcalde al destacar la contribución artística y cultural de Gándara Armendáriz a Ciudad Juárez.

Durante el evento también se reconoció el trabajo del Consejo de la Mujer Ilustre, la asociación Vamos Unidas por Juárez y la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Ayuntamiento, organizaciones que participaron en el proceso para otorgar la distinción.

El reconocimiento fue recibido por Vladimir Alvarado, amigo cercano de la artista, quien informó que el galardón será entregado posteriormente a sus familiares.

“Mi amistad con ‘Mago’ fue de muchos años, desde 1965. Es un honor muy grande recibir este reconocimiento y a nombre de ella les doy las gracias”, expresó.

La representante de la asociación Vamos Unidas por Juárez, Verónica Suárez, destacó que la artista dejó una huella importante en la ciudad a través de su trabajo artístico y su impulso a proyectos culturales.

Entre sus aportaciones se encuentra la creación de murales en espacios públicos y la fundación del Centro Universitario Infantil, dedicado a promover el arte y la cultura entre niñas y niños de la comunidad.

Durante la ceremonia, el alcalde también adelantó que se presentará ante el Cabildo un proyecto para remodelar la Rotonda de las Mujeres Ilustres, espacio inaugurado en 2015 para honrar a mujeres que han contribuido al desarrollo social, cultural y comunitario de Ciudad Juárez.

Al evento asistieron regidores del Ayuntamiento, la síndica municipal Ana Carmen Estrada, integrantes del Consejo de la Mujer Ilustre y representantes de organizaciones civiles que participaron en el reconocimiento.

