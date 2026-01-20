Reconoce INAFED al Municipio de Juárez por desempeño y buenas prácticas

Publicidad - LB2 -

Destaca modelo de Presupuesto Participativo y posiciona a la ciudad como referente estatal y nacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación, reconoció al Gobierno Municipal de Ciudad Juárez por su desempeño administrativo y por la implementación de buenas prácticas, así como por su modelo innovador de Presupuesto Participativo.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar recibió los reconocimientos de manos del director de Planeación y Evaluación, Emilio Flores Domínguez, galardones que colocan a Ciudad Juárez como referente en eficiencia administrativa y participación ciudadana.

“Al llegar a la primera administración, estábamos en sexto lugar; ahora estamos por dos años consecutivos en primer lugar a nivel estado y segundo en la escala nacional”, expresó el alcalde.

- Publicidad - HP1

Pérez Cuéllar subrayó que estos resultados son producto del trabajo coordinado de las distintas dependencias municipales, al tiempo que llamó a mantener el ritmo de trabajo y el compromiso con la ciudadanía.

“Este es el resultado del trabajo de todas y todos; tenemos la oportunidad de servir a nuestra ciudad y hay que hacerlo al máximo”, señaló.

Para la obtención del reconocimiento en Desempeño Municipal, se integró información de 23 dependencias y organismos del Ayuntamiento, que documentaron procesos ordenados y resultados medibles en la gestión pública.

Adicionalmente, el Municipio obtuvo el segundo lugar a nivel nacional en Buenas Prácticas Municipales 2025, gracias al modelo de Participación Ciudadana mediante el Presupuesto Participativo, considerado por el INAFED como una herramienta innovadora para la toma de decisiones y el involucramiento directo de la población.

En el acto protocolario estuvieron presentes el coordinador de Directores, Enrique Licón Chávez; el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes; el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, así como funcionariado de diversas áreas municipales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.