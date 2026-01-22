Recauda Municipio más de 653 millones de pesos por impuesto predial en enero

Publicidad - LB2 -

Más de 163 mil cuentas han sido pagadas en lo que va del mes, informó la Coordinación de Comunicación Social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal informó que en lo que va del mes de enero se han recaudado 653 millones 5 mil 917 pesos por concepto del impuesto predial, cifra que refleja una alta participación de contribuyentes en el arranque del ejercicio fiscal 2026.

Durante una conferencia de prensa, el coordinador de Comunicación Social del Municipio, Carlos Israel Nájera Payán, detalló que 163 mil 845 cuentas han sido pagadas en este periodo, de las cuales 5 mil 704 corresponden a juarenses que se pusieron al corriente con adeudos previos.

- Publicidad - HP1

El funcionario explicó que durante el año 2025 se realizaron 293 mil 421 notificaciones a contribuyentes morosos, como parte de los procesos administrativos para la recuperación de adeudos por predial.

Asimismo, informó que 873 propiedades fueron inscritas en el Registro Público de la Propiedad como sujetas a embargo durante el año pasado, derivado de adeudos persistentes.

“Solamente ocho no lograron realizar el pago o algún tipo de convenio y finalmente pasaron a ser propiedad del Municipio”.

Nájera Payán indicó que la mayoría de los procesos de embargo suelen resolverse antes de llegar a subasta, ya que los propietarios regularmente optan por regularizar su situación tras la notificación correspondiente.

“Normalmente se publica una lista extensa y al final del tiempo, los propietarios se ponen al corriente”.

El coordinador destacó que las cifras actuales anticipan un nuevo récord en la recaudación del impuesto predial durante 2026, lo que permitirá fortalecer las finanzas municipales y dar continuidad a obras y programas en beneficio de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.