Realizarán jornada gratuita de vacunación y microchips para mascotas en el Parque de la Familia

Publicidad - LB2 -

Brigada ofrecerá 100 vacunas sin costo y servicios de identificación animal este sábado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El próximo sábado 21 de febrero se llevará a cabo una jornada de apoyo para dueños de mascotas en el Parque de la Familia, ubicado en la Unidad Infonavit San Lorenzo, donde se brindarán servicios gratuitos a partir de las 12:00 horas.

La regidora Gloria Rocío Mirazo de la Rosa informó que esta actividad fue coordinada junto con la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) y la Dirección General de Planeación y Evaluación, tras solicitudes ciudadanas para acercar estos servicios a distintas colonias.

- Publicidad - HP1

La jornada contempla la aplicación de 100 vacunas y la colocación gratuita de microchips, con el objetivo de fortalecer el control sanitario y la identificación de animales de compañía en la ciudad.

De acuerdo con la edil, la intención es que estas brigadas se conviertan en un esquema itinerante que permita llevar atención veterinaria básica a diversos sectores, especialmente donde exista mayor demanda.

Se busca acercar los servicios a quienes más lo necesitan y facilitar el acceso a acciones de bienestar animal sin costo para la comunidad.

Las y los ciudadanos, así como comités vecinales interesados en gestionar una jornada similar en su colonia, pueden acudir a la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, en el área de regidores, para presentar la solicitud y coordinar la visita con la DABA.

El programa forma parte de las acciones municipales orientadas a promover la tenencia responsable y el cuidado de las mascotas en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.