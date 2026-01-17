Realiza Parques y Jardines taller práctico de poda en El Chamizal

Publicidad - LB2 -

Alrededor de 50 personas participaron en la fase práctica para obtener el tarjetón de podador autorizado.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó este sábado la sesión práctica del taller de poda, como parte del proceso de capacitación dirigido a personas interesadas en obtener el tarjetón de podador autorizado, luego de haber cursado la fase teórica la semana anterior.

La actividad se desarrolló en un área del Parque El Chamizal, a un costado del monumento a Los Indomables, donde las y los participantes aplicaron los conocimientos técnicos adquiridos previamente, conforme a la normatividad vigente en materia ambiental y de manejo de arbolado urbano.

El coordinador de Cultura Sustentable, Víctor Manuel Herrera Correa, informó que en esta dinámica participaron alrededor de 50 personas, interesadas en certificarse para ofrecer servicios de poda de manera profesional y regulada.

“La sesión práctica es obligatoria para todas aquellas personas que aspiran a obtener el tarjetón de podador autorizado, mientras que la sesión teórica está abierta al público en general”, explicó el funcionario.

Herrera Correa detalló que este programa de capacitación se implementó hace dos años, y que el realizado este fin de semana corresponde al cuarto taller de la temporada y el primero de 2026, como parte de la estrategia municipal para promover prácticas sustentables en el cuidado del arbolado.

Asimismo, indicó que la próxima sesión teórica se llevará a cabo el sábado 31 de enero, de 9:00 a 11:30 horas, en el Auditorio de Protección Civil, reiterando que esta fase es abierta al público en general.

Respecto al trámite administrativo, señaló que una vez que las y los aspirantes entregan la documentación completa, incluida una fotografía tamaño infantil reciente, el proceso para la expedición del tarjetón tarda aproximadamente dos días.

El taller teórico más reciente se realizó el sábado pasado en las instalaciones de la Dirección General de Protección Civil y contó con la participación de más de 100 personas, lo que refleja el interés ciudadano por regularizar y profesionalizar esta actividad en la ciudad.

