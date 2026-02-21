Realiza Municipio brigada gratuita para mascotas en el Parque de la Familia

Publicidad - LB2 -

Ofrecen vacunas, antídoto contra garrapatas y microchips de identificación

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Comisión Edilicia de Planeación y la Dirección de Atención y Bienestar Animal, llevó a cabo una brigada de servicios gratuitos para mascotas en el Parque de la Familia, con el objetivo de acercar atención veterinaria básica a colonias de la ciudad.

La regidora Gloria Mirazo de la Rosa explicó que la actividad surgió a partir de solicitudes ciudadanas para facilitar el acceso a servicios de bienestar animal a personas que enfrentan dificultades para trasladarse a las instalaciones oficiales.

- Publicidad - HP1

Durante la jornada se ofrecieron vacunas gratuitas, aplicación de antídoto contra garrapatas y colocación de microchips de identificación para perros, acciones orientadas a fortalecer la salud y el control de animales de compañía.

La regidora destacó que el microchip permite registrar a las mascotas en la base de datos de la dependencia, lo que facilita su localización en caso de extravío y contribuye a una mejor organización en materia de protección animal.

“El objetivo es acercar estos servicios a las colonias y atender las solicitudes que nos hace la ciudadanía”, señaló.

Indicó que la brigada se concretó en coordinación con la Dirección de Atención y Bienestar Animal y que, aunque existen limitaciones presupuestales, la suma de esfuerzos permite ampliar la cobertura.

Las autoridades municipales informaron que en una siguiente etapa se dará a conocer información sobre futuras campañas de esterilización, conforme lo determine la dependencia responsable, con el propósito de promover una cultura de cuidado responsable de mascotas en la ciudad.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.