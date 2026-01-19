Reafirma Estado compromiso con desarrollo industrial y comercial en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Destacan papel estratégico de la frontera y la integración de Concamin para atraer inversión y fortalecer la competitividad.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado reiteró su compromiso con el desarrollo industrial y comercial de Ciudad Juárez, al destacar la relevancia estratégica de esta frontera para la economía de Chihuahua y del país, durante la integración de la Delegación Chihuahua de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

El mensaje fue encabezado por el secretario de la Función Pública, Roberto Fierro Duarte, quien presidió el evento de la Asociación Local de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez. El funcionario reconoció la aportación diaria del sector productivo y del comercio exterior en el fortalecimiento económico de la entidad, subrayando el papel de la industria y las exportaciones en la dinámica regional.

Fierro Duarte resaltó que Ciudad Juárez fue designada como Polo de Desarrollo Económico prioritario, resultado de la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, con el objetivo de atraer inversiones estratégicas y propiciar un crecimiento sostenible en la región fronteriza.

“El Polo de Bienestar San Jerónimo se enfocará en sectores de alto valor agregado como la electromovilidad, los semiconductores, los dispositivos médicos, las plantas de baterías y la minería secundaria”, señaló el secretario.

En su intervención, destacó también el trabajo de la Asociación Local de Agentes Aduanales y el papel de Concamin como articulador de esfuerzos entre la industria, el comercio exterior y la atracción de inversión. Indicó que la competitividad del estado se sustenta en el conocimiento, la innovación, la tecnología y el talento humano, factores clave para mantener el dinamismo económico.

“Concamin suma, ordena esfuerzos y abre oportunidades para seguir fortaleciendo las capacidades productivas e industriales”, puntualizó.

El secretario aseguró que el Gobierno del Estado dará seguimiento puntual a los proyectos estratégicos en curso, con la visión de consolidar a Ciudad Juárez como motor económico, con impacto directo en el bienestar de las familias y en la competitividad de todo Chihuahua.

