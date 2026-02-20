Reabre JMAS cruce de Laguna de Tamiahua y Vicente Guerrero tras reposición de asfalto

Publicidad - LB2 -

Concluyen trabajos antes de las 15:30 horas y garantizan capa de 10 centímetros de espesor.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) concluyó los trabajos de reposición de asfalto en el cruce de Laguna de Tamiahua y Vicente Guerrero, luego del hundimiento registrado en la zona, por lo que la vialidad fue reabierta a la circulación antes de las 3:30 de la tarde.

La coordinadora del departamento de Bacheo, ingeniera Lizbeth Chimal, informó que las maniobras se agilizaron mediante el uso de maquinaria especializada para la colocación del material, lo que permitió reducir los tiempos de intervención y las afectaciones al tránsito vehicular.

La funcionaria detalló que los trabajos de recarpeteo posteriores a reparaciones hidráulicas o sanitarias se realizan con materiales de alta durabilidad y bajo controles de calidad.

“En todas nuestras reparaciones por parte de bacheo contamos con laboratorio, donde realizamos las pruebas de suelo, así como de asfalto y concreto, además, tenemos un supervisor en cada zona que verifica la calidad de los trabajos”, señaló.

En este punto específico, el asfalto fue colocado con un espesor total de 10 centímetros, distribuido en dos capas de cinco centímetros cada una, lo que busca garantizar mayor resistencia y durabilidad en la superficie intervenida.

La JMAS indicó que mantiene coordinación interna entre sus áreas operativas para atender reportes ciudadanos de manera inmediata, incluso con trabajos en horarios nocturnos cuando las condiciones lo requieren, con el fin de reabrir las vialidades en el menor tiempo posible.

La dependencia reiteró que prioriza la seguridad vial y la atención oportuna de afectaciones derivadas de reparaciones en infraestructura hidráulica y sanitaria en la ciudad.

