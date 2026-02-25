Prevén clima soleado y vientos moderados para Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Temperaturas alcanzarán los 28 grados con baja probabilidad de lluvia hasta el viernes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Gobierno Municipal informó que este miércoles 25 de febrero se prevé un día soleado, con temperatura máxima de 28 grados Celsius y probabilidad de lluvia entre 0 y 3 por ciento en la región fronteriza.

De acuerdo con el reporte oficial, el viento se mantendrá entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 45 kilómetros por hora, principalmente durante el transcurso del día y hasta la 1:00 de la mañana, por lo que se recomendó tomar precauciones ante posibles variaciones en la velocidad.

Para la noche de este miércoles se estima una temperatura mínima de 13 grados Celsius, con condiciones mayormente despejadas y viento en el mismo rango de 5 a 25 kilómetros por hora, además de rachas de hasta 45 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones continuará baja, entre 0 y 3 por ciento.

En cuanto al jueves, el pronóstico indica una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 12 grados Celsius, con cielo soleado y viento de 5 a 25 kilómetros por hora, así como rachas que oscilarán entre 26 y 32 kilómetros por hora.

Para el viernes se anticipan condiciones similares, con máxima de 28 grados y mínima de 13 grados, cielo mayormente soleado y viento en los mismos rangos, manteniéndose la probabilidad de lluvia entre 0 y 3 por ciento.

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante las rachas de viento.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para atender las recomendaciones preventivas, especialmente en actividades al aire libre y ante posibles cambios en la intensidad del viento durante los próximos días.

