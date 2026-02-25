Movil - LB1A -
febrero 25, 2026 | 11:10
InicioEstadoJuárez / El Paso

Prevén clima soleado y vientos moderados para Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Temperaturas alcanzarán los 28 grados con baja probabilidad de lluvia hasta el viernes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Gobierno Municipal informó que este miércoles 25 de febrero se prevé un día soleado, con temperatura máxima de 28 grados Celsius y probabilidad de lluvia entre 0 y 3 por ciento en la región fronteriza.

De acuerdo con el reporte oficial, el viento se mantendrá entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 45 kilómetros por hora, principalmente durante el transcurso del día y hasta la 1:00 de la mañana, por lo que se recomendó tomar precauciones ante posibles variaciones en la velocidad.

Se prevé un día soleado, con temperatura máxima de 28 grados Celsius y probabilidad de lluvia mínima, entre 0 y 3 por ciento.

Para la noche de este miércoles se estima una temperatura mínima de 13 grados Celsius, con condiciones mayormente despejadas y viento en el mismo rango de 5 a 25 kilómetros por hora, además de rachas de hasta 45 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones continuará baja, entre 0 y 3 por ciento.

En cuanto al jueves, el pronóstico indica una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 12 grados Celsius, con cielo soleado y viento de 5 a 25 kilómetros por hora, así como rachas que oscilarán entre 26 y 32 kilómetros por hora.

Para el viernes se anticipan condiciones similares, con máxima de 28 grados y mínima de 13 grados, cielo mayormente soleado y viento en los mismos rangos, manteniéndose la probabilidad de lluvia entre 0 y 3 por ciento.

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante las rachas de viento.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para atender las recomendaciones preventivas, especialmente en actividades al aire libre y ante posibles cambios en la intensidad del viento durante los próximos días.

