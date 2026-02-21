Movil - LB1A -
febrero 21, 2026 | 10:50
Prevé Protección Civil máxima de 17 grados y mínima de 4 en Ciudad Juárez

POR Redacción ADN / Agencias
Autoridades municipales emiten aviso por descenso de temperatura y rachas de viento de hasta 35 km/h

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este sábado 21 de febrero de 2026 se espera una temperatura máxima de 17 grados Celsius, con cielo soleado y probabilidad de lluvia mínima, estimada entre 0 y 3 por ciento.

De acuerdo con el pronóstico, el viento se mantendrá de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 35 kilómetros por hora durante el día, condiciones típicas de la temporada invernal en la región fronteriza.

Para la noche se prevé un descenso térmico significativo, con temperatura mínima de 4 grados Celsius y cielo parcialmente nublado, por lo que autoridades municipales emitieron aviso preventivo ante el frío. Las condiciones de viento permanecerán en el mismo rango, con baja probabilidad de precipitaciones.

En el pronóstico extendido, para el domingo se anticipa una máxima de 18 grados y mínima de 4 grados Celsius, con cielo mayormente soleado. El viento continuará de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 40 kilómetros por hora.

Para el lunes se espera un ligero incremento en la temperatura, con máxima de 21 grados y mínima de 7 grados Celsius, cielo soleado y viento de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 26 a 32 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantiene entre 0 y 3 por ciento.

Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente ante posibles variaciones en las condiciones del viento y el descenso de temperatura durante las noches, así como extremar precauciones con el uso de calefactores en el hogar.

