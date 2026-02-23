Prevé Protección Civil clima soleado y aumento de temperaturas en Juárez

Publicidad - LB2 -

Máximas alcanzarán hasta 28 grados el miércoles; emiten aviso preventivo por viento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este lunes 23 de febrero se espera un día soleado, con temperatura máxima de 20 grados centígrados y probabilidad de lluvia de entre 0 y 3 por ciento.

De acuerdo con el pronóstico, se prevén vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 26 a 32 kilómetros por hora. Para esta noche se anticipa una mínima de 6 grados centígrados, cielo mayormente despejado y condiciones similares en cuanto a viento, manteniéndose baja la posibilidad de precipitaciones.

Para el martes se espera un incremento significativo en la temperatura, con una máxima de 26 grados y mínima de 12 grados centígrados, bajo cielo soleado. Los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 26 a 40 kilómetros por hora, por lo que se emitió aviso por viento ligero a moderado.

El miércoles continuará la tendencia al alza, con temperatura máxima de 28 grados y mínima de 13 grados centígrados, manteniéndose el cielo despejado. Las rachas podrían alcanzar entre 26 y 45 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, Protección Civil emitió una advertencia preventiva por viento y recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante posibles cambios en el comportamiento del clima.

