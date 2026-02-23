Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 23, 2026 | 11:13
InicioEstadoJuárez / El Paso

Prevé Protección Civil clima soleado y aumento de temperaturas en Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Máximas alcanzarán hasta 28 grados el miércoles; emiten aviso preventivo por viento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este lunes 23 de febrero se espera un día soleado, con temperatura máxima de 20 grados centígrados y probabilidad de lluvia de entre 0 y 3 por ciento.

De acuerdo con el pronóstico, se prevén vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 26 a 32 kilómetros por hora. Para esta noche se anticipa una mínima de 6 grados centígrados, cielo mayormente despejado y condiciones similares en cuanto a viento, manteniéndose baja la posibilidad de precipitaciones.

- Publicidad - HP1

Para el martes se espera un incremento significativo en la temperatura, con una máxima de 26 grados y mínima de 12 grados centígrados, bajo cielo soleado. Los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 26 a 40 kilómetros por hora, por lo que se emitió aviso por viento ligero a moderado.

El miércoles continuará la tendencia al alza, con temperatura máxima de 28 grados y mínima de 13 grados centígrados, manteniéndose el cielo despejado. Las rachas podrían alcanzar entre 26 y 45 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, Protección Civil emitió una advertencia preventiva por viento y recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante posibles cambios en el comportamiento del clima.

Galería

699c77538c0a0 699c77538c0a1

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Orbe

Canadá podría extraditar a EE.UU. a la hija del fundador de Huawei

Meng Wanzhou, una de las más importantes directivas de la compañía china, perdió en...
Estado

Habrá ley seca el próximo 16 de septiembre

Se suspenderá la venta de bebidas embriagantes de las 9:00 de la mañana, hasta la 1:00 de la tarde, por el desfile del Día de la Independencia
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.