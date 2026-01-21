Presenta Desarrollo Social programas de apoyo comunitario para 2026

Publicidad - LB2 -

La dependencia mantendrá entrega de agua potable y apoyos para vivienda con un presupuesto cercano a los 120 millones de pesos.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social sostuvieron una reunión con el director general de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, quien expuso los programas y apoyos vigentes que el Gobierno Municipal ofrecerá a la comunidad durante 2026, con énfasis en la entrega de agua potable y material para construcción.

El funcionario informó al coordinador de la Comisión, Pedro Alberto Matus Peña, así como a las regidoras María Dolores Adame Alvarado y Luz Clara Cristo Sosa, que el objetivo central de estos apoyos es mejorar la calidad de vida de personas en situación adversa, línea que se ha mantenido a lo largo de la actual administración.

Detalló que durante el presente año continuará la entrega de despensas alimenticias, hule, material de construcción, agua potable, tinacos, impermeabilizante y kits de limpieza, entre otros beneficios que forman parte de los programas sociales municipales.

Vallejo Quintana destacó que para 2026 se cuenta con un presupuesto aproximado de 120 millones de pesos, lo que permitirá mantener y fortalecer los esquemas de apoyo que demanda la población.

En materia de agua potable, explicó que el servicio se ha ampliado principalmente en colonias del poniente que no cuentan con red hidráulica, como La Campesina 3 y La Conquista 2, mediante el suministro con pipas.

Asimismo, señaló que de forma permanente se atienden colonias del oriente donde, pese a contar con red de agua potable, se presentan episodios de desabasto, situación que también se solventa con apoyo de pipas.

Las personas interesadas en acceder a alguno de estos programas pueden acudir a la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en avenida Adolfo López Mateos número 250, en la zona PRONAF, o comunicarse al teléfono 656-737-0800 para recibir mayor información.

