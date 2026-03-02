InicioEstadoJuárez / El Paso

Presenta Comisión de la Mujer actividades por el 8M en Ciudad Juárez

POR Redacción ADN / Agencias
Entregarán Presea Kirá y reconocimiento a la Mujer Ilustre 2026 en sesión solemne y acto público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidoras de la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género definieron las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, que se desarrollarán el 8 de marzo y en los días posteriores, entre las que destacan la entrega de la Presea Kirá y el reconocimiento a la Mujer Ilustre 2026.

La coordinadora de la Comisión, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, junto con las regidoras Gloria Rocío Mirazo de la Rosa y Sandra Marbel Valenzuela Martínez, sostuvo una reunión de trabajo con la directora de Resiliencia, Yesenia Hidalgo, y la titular del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, para organizar la agenda de actividades.

De acuerdo con lo informado, el domingo 8 de marzo se llevará a cabo una Sesión Solemne de Cabildo, en la que se entregará la Presea Kirá a la maestra Mónica Alicia Juárez Correa, en reconocimiento a su trayectoria.

El lunes 9 de marzo, en la Rotonda de las Mujeres Ilustres, ubicada en el eje vial Juan Gabriel y Sanders, se otorgará el reconocimiento a la Mujer Ilustre 2026 a la artista plástica Margarita “Mago” Gándara Armendáriz, en un homenaje póstumo.

Las regidoras señalaron que ambos reconocimientos buscan distinguir a mujeres que han dejado legado en la comunidad y han contribuido a la defensa de derechos, la igualdad y mejores condiciones de vida para las mujeres.

Asimismo, se prevé la realización de un foro el viernes previo al 8 de marzo, dirigido a mujeres, donde especialistas abordarán temas relacionados con su vida cotidiana y alternativas para fortalecer la convivencia social. El lugar está por definirse, aunque se contempla el Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos como posible sede.

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
