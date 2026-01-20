Presenta Centros Comunitarios programas culturales a la UTCJ para trabajo conjunto

Publicidad - LB2 -

Buscan ampliar el alcance del programa Cruzarte y llevar actividades artísticas a zonas vulnerables de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios presentó a personal de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) el programa Cruzarte, con el objetivo de establecer una agenda conjunta de colaboración cultural que permita ampliar el impacto de las actividades artísticas y comunitarias en distintos sectores de la ciudad.

El encuentro, encabezado por el director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, tuvo como eje central la cultura como punto de encuentro, y planteó la posibilidad de sumar esfuerzos institucionales para llevar arte, formación y convivencia a más colonias, especialmente aquellas con mayor vulnerabilidad social.

- Publicidad - HP1

Entre los programas susceptibles de desarrollarse de manera coordinada se encuentran Barrio se Activa, el rescate de parques comunitarios, los festivales culturales Cruzarte, Cine y Familia, Conociendo los museos de la ciudad, campamentos de verano, así como talleres artísticos y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

El coordinador de Desarrollo Cultural de Centros Comunitarios, Miguel Ángel Mendoza, explicó que durante la reunión con Eduardo Ortigoza, jefe del Departamento de Cultura de la UTCJ, se presentó el programa anual de actividades culturales, el cual incluye cine, patrimonio cultural, festivales, talleres infantiles y campamentos de verano.

Mendoza destacó que esta vinculación permitirá compartir experiencias, grupos artísticos y talleristas, fortaleciendo la programación que actualmente se desarrolla en los Centros Comunitarios, en congruencia con la instrucción de priorizar la vinculación institucional como herramienta para ampliar el alcance social de los programas.

Subrayó que la colaboración con la UTCJ cobra especial relevancia, ya que muchos Centros Comunitarios se ubican en zonas vulnerables, principalmente en el oriente de la ciudad, donde el trabajo cultural de la universidad puede potenciar la oferta artística para niñas, niños, adolescentes, adultos y personas adultas mayores.

Se informó que a partir del mes de febrero ambos organismos podrían iniciar intervenciones conjuntas en diversos espacios comunitarios, marcando el arranque de una colaboración que apuesta por la cultura como motor de transformación social en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.