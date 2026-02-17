Premia Estado a 10 estudiantes de Juárez en Concurso Nacional de Dibujo y Pintura 2025

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez fue el municipio con más reconocimientos en la edición 32 del certamen estatal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través del Consejo Estatal de Población (Coespo), realizó la premiación del 32º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2025, en el que fueron reconocidos 10 estudiantes de Ciudad Juárez por sus trabajos artísticos.

El coordinador de Coespo, Enrique Serrano Escobar, destacó que el certamen se ha llevado a cabo durante más de tres décadas en Chihuahua, con el objetivo de impulsar la creatividad y la reflexión de niñas, niños y jóvenes en torno a temas sociales.

En esta edición, el tema fue “Mi camino hacia los 60: ¿Qué tenemos que hacer desde ahora para llegar activas/os y saludables a los 60 años?”, enfocado en promover el autocuidado y la salud a largo plazo.

A nivel estatal participaron estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, con un total de 251 ganadores, de los cuales 10 corresponden a Ciudad Juárez, posicionando al municipio como el de mayor número de reconocimientos en 2025.

En la categoría A (6 a 9 años), Abraham Cortez Miramontes obtuvo mención honorífica por su obra “El camino de las decisiones saludables”.

En la categoría B (10 a 12 años), María Julieta Nieto Cruz recibió distinción especial con “Maestra interestelar”, mientras que el primer lugar fue para Ángel Mateo Reyes Herrera con “Un futuro sano para todos”.

En la categoría C (13 a 15 años), Diego Hernández Delgado y Natalia Renee Medina Sanabria lograron menciones de honor, y Zoé Sofía Reyes Herrera obtuvo el segundo lugar con “El arte de cuidar lo que seremos”.

En la categoría D (16 a 19 años), Litzy Amairani Villa Pando recibió nombramiento especial, mientras que Dagoberto Esaú Montes Esqueda obtuvo el tercer lugar con “Escalones de mi vida”.

Finalmente, en la categoría E (20 a 24 años), Ricardo Gael Solís Guardado recibió mención honorífica y el primer lugar fue para Miriam Alejandra Alférez Herrera con la obra “Cuidar el cuerpo, nutrir el alma, abrazar el tiempo”.

Las autoridades destacaron que el concurso fomenta la expresión artística y el análisis de temas relacionados con la salud, la planeación del futuro y la construcción de hábitos positivos desde edades tempranas.

