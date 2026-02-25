Pavimentará Municipio con concreto hidráulico tramo de la calle Gaviota

Publicidad - LB2 -

Invierten 6.4 millones de pesos en obra del Presupuesto Participativo en Granjas de Chapultepec.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal inició los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de un tramo de la calle Gaviota, en la colonia Granjas de Chapultepec, como parte de los proyectos financiados mediante el Presupuesto Participativo.

La Dirección General de Obras Públicas informó que la vialidad actualmente es de terracería, por lo que la intervención responde a una demanda de los habitantes del sector para mejorar la movilidad vehicular y la seguridad peatonal.

El titular de la dependencia, Daniel González García, detalló que la obra contempla la pavimentación desde la calle Golondrinas hacia el oriente, con dirección a Ignacio Aldama, en una intervención integral.

La obra será pavimentada con concreto hidráulico, contribuyendo al mejoramiento de la colonia y a elevar la plusvalía de las viviendas.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto incluye la construcción de banquetas, introducción de infraestructura hidrosanitaria, alumbrado público y pavimentación en una superficie de 1,706 metros cuadrados.

Para su ejecución se destinó una inversión de 6 millones 450 mil 248 pesos, recursos aprobados a través del mecanismo de participación ciudadana.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de obras forman parte de la estrategia para mejorar la infraestructura urbana en colonias con rezago en pavimentación y servicios básicos.

