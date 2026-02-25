Participan comerciantes en jornada de limpieza en el Centro de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Realizan labores con apoyo de Regulación Comercial y la Secretaría del Ayuntamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Comerciantes del primer cuadro de la ciudad realizaron labores de limpieza en calles del Centro, en coordinación con la Dirección de Regulación Comercial y la Secretaría del Ayuntamiento, como parte de las acciones de mejoramiento urbano en la zona.

Las actividades comprendieron el cuadrante de la calle Mariscal a Francisco Villa y de la Mina a la plancha de la 16 de Septiembre, donde se utilizó agua tratada para el lavado de banquetas y vialidades, con el objetivo de reforzar las condiciones de higiene en uno de los sectores con mayor afluencia peatonal y comercial.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, señaló que estas acciones buscan evitar la acumulación de residuos y la generación de focos insalubres en el Centro Histórico.

“La idea es no acumular desecho y con ello evitar puntos insalubres”.

Indicó que las jornadas continuarán con la participación de comerciantes del primer sector de la ciudad, como parte de una estrategia coordinada entre autoridades y locatarios.

Por su parte, el director de Regulación Comercial, Óscar Guevara, reconoció la colaboración de comerciantes de calles como La Paz, Mariscal y Venustiano Carranza, entre otras, quienes se sumaron a la limpieza del área.

Las dependencias municipales informaron que estas labores forman parte de un esquema permanente de ordenamiento y mantenimiento en el Centro, orientado a fortalecer la imagen urbana y las condiciones sanitarias en beneficio de visitantes y trabajadores del sector.

