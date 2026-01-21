Participa Cruz Pérez Cuéllar en sesión del Senado de Nuevo México para fortalecer relación binacional

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Ciudad Juárez acudió como invitado especial a la LVII Legislatura en Santa Fe, donde se destacó la importancia económica y social del vínculo México–Nuevo México.

Santa Fe, N.M. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, participó como invitado especial en una sesión oficial del Senado del Estado de Nuevo México, en el marco de la LVII Legislatura, donde se subrayó la relevancia de la relación binacional entre México y Estados Unidos, en particular con el estado de Chihuahua.

La sesión fue encabezada por la senadora estatal Cindy Nava, quien dio la bienvenida a la delegación mexicana integrada por autoridades municipales y representantes diplomáticos, entre ellos el alcalde juarense, el cónsul general de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León, y la cónsul general de México en Albuquerque, Patricia Pinzón.

- Publicidad - HP1

La participación del alcalde Pérez Cuéllar fue presentada como una muestra del compromiso de Ciudad Juárez con el fortalecimiento de la cooperación binacional, el diálogo institucional y la construcción de agendas comunes en materia económica, cultural y social, con impacto directo en las comunidades fronterizas.

Durante la sesión legislativa, se resaltaron los lazos históricos, económicos y culturales que unen a México con Nuevo México, así como la importancia estratégica de esta relación para el desarrollo regional.

Se destacó que México es el principal socio comercial de Nuevo México, con exportaciones que superan los 7 mil millones de dólares anuales, cifra que representa cerca del 50 por ciento del total de las exportaciones del estado y que sostiene millones de empleos a ambos lados de la frontera.

Asimismo, se reconoció la aportación de las comunidades mexicanas y mexicoamericanas al crecimiento económico, cultural y social de Nuevo México, además del papel que desempeñan los consulados y los puertos de entrada en la facilitación del intercambio comercial y la movilidad binacional.

La sesión concluyó con un llamado a impulsar políticas públicas conjuntas que fortalezcan la relación entre México y Nuevo México, y que consoliden a la región fronteriza como un motor de desarrollo y prosperidad compartida.

La delegación mexicana también estuvo integrada por el diputado Alejandro Pérez Cuéllar y Jesús Elizondo Salazar, representante del Congreso de Nuevo León.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.