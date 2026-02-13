Otorga juez federal amparo a propietario del Crematorio Plenitud

Publicidad - LB2 -

El caso involucra el hallazgo de 383 cuerpos sin incinerar en 2025 y derivó en detenciones y peritajes forenses

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Juez Séptimo de Distrito en Ciudad Juárez, Luis Eduardo Rivas Martínez, concedió un amparo a José Luis Arellano Cuarón, propietario del Crematorio Plenitud, donde en junio de 2025 fueron localizados 383 cadáveres sin incinerar en un inmueble de la colonia Granjas Polo Gamboa.

El hallazgo se produjo tras una inspección de autoridades estatales, quienes encontraron los cuerpos apilados dentro de una bodega del establecimiento. Las investigaciones establecieron que el crematorio operaba con permisos formales, pero incumplía normas sanitarias y carecía de condiciones técnicas adecuadas, incluyendo la falta de suministro eléctrico y la inoperatividad del horno crematorio durante aproximadamente tres años.

Como resultado del caso, fueron detenidas dos personas, entre ellas Arellano Cuarón y Facundo Teófilo M., por los delitos de inhumación, exhumación y conservación indebidas de cadáveres. De acuerdo con los datos de la carpeta de investigación, se trataba de 386 cuerpos: 218 masculinos, 149 femeninos y 16 de sexo indeterminado, además de cuatro menores de edad —dos bebés, un niño y una niña—.

El juez federal resolvió conceder el amparo al considerar que los hechos imputados no configuran un delito penal, sino irregularidades de carácter administrativo, al no acreditarse intención de manipulación o comercialización de los restos humanos.

El caso generó una amplia reacción social debido a que el crematorio prestaba servicio a al menos cinco funerarias locales —Luz Divina, Protecto-Deco, Del Carmen, Latinoamericana y Amor Eterno— y, según las investigaciones, habría entregado cenizas que no correspondían a los restos de las personas fallecidas, al encontrarse fuera de operación el horno crematorio.

La Fiscalía General del Estado realizó cateos y análisis forenses durante un plazo inicial de seis meses para la investigación complementaria. Para la identificación de los cuerpos se aplicaron técnicas de hidratación de tejidos y revisión de indicios, incluyendo pulseras hospitalarias que permanecían en varios de los cadáveres.

