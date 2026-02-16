Mejora Juárez 12 posiciones en ranking internacional de violencia

Publicidad - LB2 -

El alcalde destaca coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y refuerza meta de salir de la medición.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que Ciudad Juárez avanzó en la reducción de la violencia al ubicarse en la posición 17 de una clasificación internacional, luego de haber ocupado el primer lugar mundial como la ciudad más peligrosa en años anteriores y el quinto sitio al inicio de la administración 2021-2024.

El edil señaló que el descenso de 12 posiciones respecto al arranque de su gestión es resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno, así como de la labor operativa permanente de las corporaciones de seguridad, en particular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Indicó que las estrategias implementadas han fortalecido la prevención, la vigilancia y la capacidad de respuesta ante hechos delictivos, aunque subrayó que en materia de seguridad no se puede relajar la atención.

“La meta es seguir descendiendo posiciones hasta sacar a Juárez de esa medición”.

Pérez Cuéllar destacó que los avances obedecen también a la coordinación institucional con autoridades estatales, federales e incluso estadounidenses, manteniendo —dijo— una relación de trabajo sin politización en los temas de seguridad pública.

El alcalde consideró que la notificación representa un avance significativo frente al escenario que enfrentaba la ciudad hace cuatro años, cuando se encontraba en el quinto lugar del ranking internacional.

Añadió que los resultados también se reflejan en la realización de eventos masivos en la frontera que han concluido con saldo blanco, lo que atribuyó a una mayor planeación y presencia preventiva de las autoridades.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará reforzando estrategias y operativos con el objetivo de consolidar la tendencia a la baja y mejorar las condiciones de seguridad para la población juarense.

