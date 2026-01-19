Mantiene Servicios Públicos trabajos de mantenimiento vial en distintos sectores de Juárez

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas municipales intervienen avenidas prioritarias como parte de la Cruzada del Cambio.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Como parte de la Cruzada del Cambio, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia, continúa con trabajos de mantenimiento urbano en distintos puntos de la ciudad, mediante la operación permanente de cuadrillas en vialidades estratégicas.

Durante la jornada de este lunes, las labores se concentraron en la avenida Ingeniero David Herrera Jordán, donde una cuadrilla realizó acciones de mantenimiento, mientras que otros equipos trabajaron de manera simultánea en la avenida de Las Torres y en la zona del Pronaf, atendiendo puntos previamente identificados como prioritarios.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, explicó que estas acciones forman parte de un programa permanente de intervención urbana, enfocado en mejorar las condiciones de movilidad y reforzar la seguridad vial, además de dar seguimiento al mantenimiento preventivo de la infraestructura existente.

Los trabajos se realizan de manera programada, con el objetivo de atender zonas con mayor flujo vehicular y desgaste, priorizando avenidas principales y áreas de alta concentración urbana.

El funcionario señaló que, derivado de las labores, podría presentarse la obstrucción temporal de carriles en algunos tramos, por lo que se implementan medidas para agilizar los trabajos y reducir las molestias a la ciudadanía.

“Se procura realizar las labores de la manera más ágil posible, priorizando en todo momento la seguridad tanto del personal operativo como de los automovilistas”, indicó.

Finalmente, Solís Kanahan agradeció la comprensión de la población y reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de mantener acciones constantes de limpieza y mantenimiento, con el propósito de conservar en mejores condiciones las calles y avenidas de Ciudad Juárez.

