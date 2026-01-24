Mantiene Protección Civil alerta preventiva por bajas temperaturas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Se esperan máximas de hasta 9 grados y mínimas bajo cero durante el fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez informó que se mantiene una alerta preventiva por bajas temperaturas ante las condiciones climatológicas que prevalecerán en la región durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

Para este sábado 24 de enero, se pronostica una temperatura máxima de 9 grados centígrados, con cielo mayormente nublado, vientos sostenidos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de entre 26 y 32 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación oscila entre el 40 y 80 por ciento, lo que podría generar variaciones en la intensidad del viento.

Durante la noche de este sábado, las condiciones climáticas se tornarán más severas, con una temperatura mínima cercana a los 0 grados centígrados, cielo mayormente nublado y vientos con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora, manteniéndose la probabilidad de precipitación entre el 40 y 80 por ciento.

Para el domingo, el pronóstico indica una máxima de 7 grados y mínima de -3 grados centígrados, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de hasta 32 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación variable, que podría disminuir hacia el cierre del día, con cielo mayormente soleado.

El lunes continuarán las bajas temperaturas, con una máxima de 6 grados y mínima de -4 grados centígrados, vientos similares y baja probabilidad de precipitación, estimada entre 0 y 4 por ciento, además de cielo despejado, manteniéndose la alerta preventiva activa.

La dependencia municipal exhortó a la población a extremar precauciones, proteger a niños, adultos mayores y mascotas, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas para reducir riesgos a la salud y prevenir accidentes derivados del frío extremo.

