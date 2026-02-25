Localizan policías municipales sana y salva a adolescente reportada como ausente

Publicidad - LB2 -

Activan operativo en el Centro y la ubican en inmediaciones de la Catedral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal localizaron sana y salva a una adolescente de 13 años que había sido reportada como ausente en la colonia San Felipe del Real.

El reporte fue recibido a través del número de emergencia 9-1-1, lo que derivó en la activación de un operativo de búsqueda con cobertura en distintos distritos policiales, a fin de evitar que la menor estuviera en riesgo.

Con base en la información proporcionada por familiares, los agentes establecieron contacto con una amiga de la adolescente, quien indicó que podría haberse dirigido al primer cuadro de la ciudad. Ante ello, se intensificó la búsqueda en el Centro.

La menor fue localizada en las inmediaciones de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, donde fue resguardada por los oficiales asignados a labores de prevención y vigilancia pedestre.

Se implementó un operativo de búsqueda de gran cobertura activando los protocolos de seguridad alertando a todos los distritos policiales.

Posteriormente, fue trasladada a la Estación de Policía del Distrito Universidad y puesta a disposición del Departamento de Trabajo Social, donde personal especializado brindará atención para conocer las causas de su ausencia voluntaria y determinar su situación.

La corporación reiteró que ante cualquier situación similar es fundamental reportar de inmediato al número de emergencias para activar los protocolos correspondientes.

