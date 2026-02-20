Llevan dependencias municipales servicios a vecinos de la colonia Safari

Publicidad - LB2 -

Instalan módulos en la Escuela México previo a la Cruzada por Juárez en La Hacienda.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones previas a la jornada “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”, dependencias municipales acercan trámites, información y servicios gratuitos a habitantes de la colonia Safari, en el surponiente de la ciudad.

La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que el Gobierno Municipal instaló módulos en la Escuela México, ubicada en el eje vial Juan Gabriel 10151, donde se brinda orientación y recepción de solicitudes.

“Los servicios se están proporcionando desde el lunes 16 de febrero y hasta el próximo viernes 27, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde”, indicó.

- Publicidad - HP1

Este viernes 20 de febrero participaron Atención Ciudadana y el módulo informativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), además de ofrecer actividades deportivas y servicios médicos para la comunidad.

De acuerdo con el calendario, el lunes 23 se brindará información sobre el Impuesto Predial, infracciones viales, estacionómetros y el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), junto con la presencia de Atención Ciudadana y la SSPM.

El martes 24 se recibirán reportes de alumbrado público y se ofrecerá asesoría en trámites de Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico. Para el miércoles 25 se contempla vacunación de mascotas, asesoría legal, servicios dirigidos a la mujer e información de Regulación Comercial.

El jueves 26 acudirán módulos de Atención Ciudadana, SSPM y Protección Civil, además de orientación en trámites relacionados con predios. El viernes 27 se sumará la Dirección de Limpia con el programa de destilichadero y unidades médicas móviles.

La jornada principal de la Cruzada por Juárez se realizará el sábado 28 de febrero, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el parque ubicado en la calle Uva cruce con Limón, en la colonia La Hacienda, donde se concentrarán múltiples dependencias municipales para ampliar la atención a la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.