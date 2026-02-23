Lleva Atención Ciudadana servicios municipales a la colonia Safari

Publicidad - LB2 -

Instalan módulos en la Escuela México previo a la Cruzada por Juárez del 28 de febrero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dependencias municipales instalaron módulos de atención en la colonia Safari como parte de las actividades previas a la “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”, que se realizará el sábado 28 de febrero en la colonia La Hacienda, al surponiente de la ciudad.

La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que los servicios se brindan en la Escuela México, ubicada en el eje vial Juan Gabriel 10151, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

“Los servicios se están proporcionando desde el lunes 16 de febrero y hasta el próximo viernes 27, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde”, señaló.

Durante la semana se ofrecerán distintos trámites y orientaciones, incluyendo información de la Secretaría de Seguridad Pública, asesoría sobre Impuesto Predial, infracciones viales y estacionómetros, así como gestiones relacionadas con el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA).

El martes se recibirán reportes de alumbrado público y se brindará asesoría en trámites de Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico; el miércoles se contemplan servicios de vacunación de mascotas, asesoría legal, atención a mujeres e información de Regulación Comercial.

Para el jueves está prevista la participación de Protección Civil y módulos de orientación sobre predios y diversos trámites, mientras que el viernes se sumarán la Dirección de Limpia con el programa de destilichadero y unidades médicas móviles.

La Cruzada por Juárez se realizará el sábado 28 de febrero, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el parque ubicado en la calle de la Uva cruce con Limón, en la colonia La Hacienda, donde se concentrarán servicios municipales y actividades comunitarias.

