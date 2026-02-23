Llama Pérez Cuéllar a combatir desinformación tras operativo contra “El Mencho”

Publicidad - LB2 -

El alcalde pide consultar fuentes oficiales para evitar pánico y descarta presencia del CJNG en Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar llamó a la ciudadanía a combatir la desinformación y evitar la propagación de rumores, luego de los hechos registrados el fin de semana tras el operativo que derivó en la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El alcalde señaló que durante la madrugada del domingo, tras el enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), circularon versiones imprecisas en redes sociales que generaron confusión entre la población.

Ante este escenario, exhortó a la ciudadanía a verificar la información antes de compartirla y a consultar únicamente fuentes oficiales como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado.

“Es importante que la gente no se deje llevar por lo que circula en redes sociales y consulte la información oficial para evitar generar pánico”.

En este contexto, el edil reiteró que no se tiene registro de presencia del CJNG en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, y sostuvo que no existe una situación de alerta derivada de los acontecimientos recientes.

Asimismo, hizo referencia a posturas políticas surgidas en el debate público, al considerar que es necesario actuar con responsabilidad y coherencia frente a temas de seguridad.

El presidente municipal concluyó que la ciudad continúa con sus actividades habituales, bajo un esquema de vigilancia preventiva y una estrategia basada en inteligencia, coordinación interinstitucional y comunicación clara hacia la ciudadanía.

