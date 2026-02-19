Llama Municipio a comerciantes informales a regularizar su actividad

Publicidad - LB2 -

Ayuntamiento mantiene operativos de reordenamiento urbano y prioriza diálogo con vendedores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, exhortó a comerciantes que operan en calles y banquetas a regularizar su situación ante la Dirección de Regulación Comercial, en el marco de los operativos permanentes de reordenamiento urbano que impulsa el Gobierno Municipal.

El funcionario señaló que la intención de la autoridad no es afectar la economía de las familias, sino promover un ejercicio ordenado de la actividad comercial en la vía pública, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente.

“Como ustedes saben, el reordenamiento urbano ha continuado entre las pláticas que se han venido sosteniendo, se hacen las notificaciones que la misma ley nos pide y pues no hemos tenido hasta ahorita ningún tipo de problemática”, indicó.

Ortiz Orpinel explicó que previo a cualquier intervención se establecen mesas de diálogo y se emiten notificaciones conforme a la ley, buscando que los comerciantes atiendan los requerimientos sin necesidad de medidas mayores.

“Así no llegamos y los quitamos”, expresó al reiterar el llamado a acercarse a las oficinas correspondientes para tramitar los permisos necesarios.

El secretario subrayó que el municipio ha buscado alternativas para no limitar la actividad económica, privilegiando la reubicación de puestos mediante acuerdos y diálogo con los vendedores.

Las autoridades reiteraron que quienes ejercen el comercio en la vía pública deben hacerlo de manera ordenada y con los permisos correspondientes, a fin de evitar sanciones y contribuir al ordenamiento de los espacios públicos en Ciudad Juárez.

