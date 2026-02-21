Movil - LB1A -
febrero 21, 2026 | 10:51
Llama Marco Bonilla en Juárez a defender la vida y la familia como base social

POR Redacción ADN / Agencias
El alcalde de Chihuahua sostuvo encuentro con líderes evangélicos y destacó valores como eje de cohesión y esperanza

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, llamó a defender la vida, los valores y la familia como pilares fundamentales para fortalecer la cohesión social, durante un encuentro con líderes evangélicos de Ciudad Juárez.

Ante pastores y representantes de distintas congregaciones cristianas, el edil capitalino compartió aspectos de su historia personal. Recordó que su padre migró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y que su madre lo sacó adelante tras la separación familiar, experiencia que, dijo, le permitió comprender la relevancia del núcleo familiar como estructura formativa.

“Cuando la familia se mantiene unida, hay futuro. Cuando se debilita, la sociedad se fractura”, expresó.

Bonilla sostuvo que las raíces y los valores no deben interpretarse como un retroceso, sino como el fundamento que permite a una sociedad avanzar con rumbo claro. En ese sentido, planteó que Chihuahua debe aspirar a un crecimiento integral que combine desarrollo económico con cohesión social y respeto a la dignidad humana.

Durante su intervención, reconoció que Ciudad Juárez ha atravesado etapas complejas vinculadas a la violencia y la migración, fenómenos que han marcado su dinámica social y económica en las últimas décadas. No obstante, afirmó que la población fronteriza ha demostrado resiliencia y capacidad de recuperación.

“Juárez no se rinde. Siempre encuentra la manera de levantarse”, señaló.

El alcalde agregó que el ejercicio de gobierno implica una responsabilidad ética con las familias y que las políticas públicas deben priorizar a la niñez, la juventud y los hogares que enfrentan condiciones adversas. Finalmente, reiteró que la defensa de la vida, la dignidad y la familia, desde su perspectiva, son principios que contribuyen a fortalecer la unidad social y proyectar un Chihuahua con identidad y visión de futuro.

