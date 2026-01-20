Llama JMAS a evitar tirar grasas y basura al drenaje durante temporada invernal

Publicidad - LB2 -

Advierte que las bajas temperaturas agravan taponamientos y brotes de aguas negras en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) exhortó a la población a evitar arrojar grasas, aceites y basura al drenaje, al advertir que durante la temporada invernal estas prácticas incrementan los taponamientos en la red sanitaria, lo que deriva en brotes de aguas negras y riesgos sanitarios en distintos sectores de la ciudad.

La dependencia explicó que las bajas temperaturas no solo provocan rupturas en tuberías de agua potable, sino que también generan condiciones críticas en el sistema de alcantarillado, ya que las grasas y aceites vertidos se solidifican, se adhieren a las paredes de las tuberías y forman obstrucciones difíciles de remover.

De acuerdo con la JMAS, la mayoría de los taponamientos registrados tienen su origen en el vertido indebido de grasas, aceite de cocina y de motor, basura, telas y otros residuos, lo que afecta a amplias zonas urbanas y representa un foco de infección para la población.

Como parte de las acciones preventivas, actualmente se realizan trabajos de mantenimiento en la red de drenaje, entre ellos la instalación de equipos de mancuernas en la avenida Teófilo Borunda, con el objetivo de limpiar las tuberías y reducir el riesgo de escurrimientos de aguas residuales.

“El sistema de drenaje es un circuito en el cual, si los usuarios vierten grasas o basura, se perjudica a una gran parte de la ciudadanía, generando focos de infección”, señaló la jefa del Departamento de Alcantarillado de la JMAS, Guadalupe Truquillo.

La funcionaria advirtió además que levantar las tapas de las alcantarillas, incluso durante lluvias, agrava el problema, ya que la basura acumulada en la vía pública termina ingresando al sistema sanitario.

Para atender las obstrucciones, la JMAS utiliza equipos especializados de inyección y succión tipo vactor, que permiten realizar una limpieza profunda de la red; sin embargo, subrayó que la prevención ciudadana es clave para evitar daños mayores.

Finalmente, la dependencia recordó que la red sanitaria está diseñada exclusivamente para recibir aguas residuales domésticas, como las provenientes del baño, regadera, cocina y lavadora, por lo que reiteró el llamado a no arrojar desechos sólidos ni grasas, a fin de prevenir taponamientos y proteger la salud pública.

