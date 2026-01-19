Lanzan convocatorias para la Presea KIRA 2026 y el reconocimiento Mujer Ilustre en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Buscan visibilizar y honrar el legado de mujeres juarenses que han contribuido al desarrollo social, cultural y comunitario de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Mujer y Equidad de Género del Ayuntamiento de Ciudad Juárez anunció el lanzamiento de las convocatorias para la Presea KIRA 2026 y el reconocimiento Mujer Ilustre, dos distinciones dirigidas a visibilizar y honrar la trayectoria de mujeres que han aportado de manera significativa al desarrollo social, cultural, político y comunitario del municipio.

Durante la presentación oficial, la regidora Marta Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la Comisión, explicó que la Presea KIRA se entrega de manera anual desde 2014 y tiene como propósito reconocer a mujeres, jóvenes y adultas, cuya labor haya generado mejores condiciones de vida para otras mujeres en Ciudad Juárez.

“La Presea KIRA reconoce a mujeres que han abierto camino y han impactado positivamente en la vida de otras, desde distintos ámbitos y luchas”, señaló la regidora.

Se informó que las postulaciones deberán incluir una carta de postulación, datos generales de quien propone la candidatura, la denominada ‘carta de vida’ de la aspirante y documentación que respalde sus méritos. Las candidatas deberán haber nacido en Ciudad Juárez o comprobar al menos cinco años de residencia, y no se aceptarán autopostulaciones.

Por su parte, la regidora Gloria Mirazo precisó que las propuestas deberán entregarse tanto en formato físico como digital, del 12 de enero al 20 de febrero de 2026, en la oficina de la regidora Patricia Mendoza, ubicada en el tercer piso de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, en un horario de 8:00 a 14:45 horas, de lunes a viernes.

En cuanto al reconocimiento Mujer Ilustre, se recordó que desde 2015 se ha distinguido a 12 mujeres, cuyos nombres forman parte de la Rotonda de las Mujeres Ilustres, localizada sobre la avenida Sanders, donde se devela una placa conmemorativa en honor a cada galardonada.

La presidenta de la Asociación de la Mujer Ilustre, Verónica Suárez, detalló que las aspirantes deberán ser mayores de 29 años, contar con un legado comprobable en ámbitos como el social, cultural, educativo, político o de emprendimiento con responsabilidad social, y no haber ocupado cargos públicos en los últimos seis años.

Durante la conferencia, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reconoció el trabajo de las regidoras y de las organizaciones civiles involucradas, y destacó que estos reconocimientos forman parte de una política pública orientada a fomentar la equidad de género, combatir la violencia contra la mujer y visibilizar el papel histórico de las mujeres en la construcción de Ciudad Juárez.

“No hay límite en el número de candidaturas; todas serán evaluadas conforme a los criterios establecidos”, expresó el alcalde al invitar a la ciudadanía a participar.

Las autoridades coincidieron en que ambas convocatorias representan un esfuerzo institucional por reconocer, dignificar y preservar la memoria del aporte femenino en la ciudad, fortaleciendo una agenda de igualdad y justicia social desde el ámbito municipal.

