Invita Regulación Comercial a curso de Manejo Higiénico de Alimentos en el suroriente

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Capacitación se realizará el 11 de marzo con cupo limitado a 40 personas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial anunció la próxima realización del curso de Manejo Higiénico de Alimentos, dirigido a personas que laboran o buscan incorporarse a actividades relacionadas con la preparación y venta de comida.

El titular de la dependencia, Óscar Guevara Ramírez, informó que la capacitación se llevará a cabo el miércoles 11 de marzo, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, en la Coordinadora de Atención Ciudadana del Suroriente, ubicada en avenida Del Valle número 156, colonia Zaragoza.

El funcionario detalló que en esta ocasión el cupo será limitado a 40 personas, por lo que las y los interesados deberán registrarse previamente llamando al teléfono 656-737-0460, de lunes a viernes entre 8:30 y 14:30 horas.

Entre los requisitos se encuentra acudir 15 minutos antes del inicio para el registro, presentar copia de la credencial del INE, de la CURP y proporcionar un número telefónico de contacto.

La dependencia señaló que este tipo de cursos buscan fortalecer las prácticas sanitarias en establecimientos dedicados a la preparación de alimentos, contribuyendo al cumplimiento de la normatividad y a la protección de la salud de los consumidores.

