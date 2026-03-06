Invita Gobierno del Estado a agenda cultural en Ciudad Juárez este fin de semana

Publicidad - LB2 -

Exposiciones fotográficas y presentación editorial se realizarán en el Museo de Arte y el Centro Cultural Paso del Norte con entrada gratuita.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, anunció una serie de actividades artísticas y culturales que se realizarán este fin de semana en el Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ) y el Centro Cultural Paso del Norte (CCPN), con el objetivo de ampliar la oferta cultural y acercar al público fronterizo a distintas expresiones del arte contemporáneo y del fotoperiodismo.

Las actividades comenzarán el viernes 6 de marzo a las 19:00 horas en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, donde se inaugurará un conjunto de exposiciones que reúnen propuestas de artistas nacionales y estatales. Entre ellas destaca “Volver a la Tierra del Quetzal”, del reconocido fotoperiodista mexicano Pedro Valtierra, fundador de la agencia Cuarto Oscuro y una de las figuras más influyentes del fotoperiodismo en México.

- Publicidad - HP1

Durante la jornada también se presentarán las exposiciones “Sincretismos”, del artista chihuahuense Gustavo Márquez, así como “La Ensoñación como Práctica de Resistencia”, de Ariadna Sánchez, proyectos que exploran distintas perspectivas estéticas y conceptuales del arte contemporáneo y que buscan generar diálogo entre generaciones y contextos geográficos.

La subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, Brenda Rodríguez, destacó que la realización de estas actividades forma parte de la estrategia para fortalecer la presencia cultural en la frontera.

Traer este tipo de presentaciones y exposiciones a la comunidad fronteriza permite abrir espacios para que artistas compartan su trabajo con el público.

Las actividades continuarán el sábado 7 de marzo a las 18:00 horas en el Teatro Experimental Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte, donde se realizará la presentación del libro “Sin Miedo a la Luz”, obra también del fotoperiodista Pedro Valtierra.

Durante el evento, Itzel Aguilera y Gabriel Cardona acompañarán al autor en una conversación sobre su trayectoria profesional, así como sobre el papel del fotoperiodismo en la documentación de la realidad social y el valor de la imagen como testimonio histórico.

Ambos eventos serán de acceso gratuito, por lo que las autoridades culturales invitaron a la ciudadanía a asistir y participar en estas actividades que buscan fortalecer el vínculo entre la comunidad juarense y las distintas manifestaciones artísticas que se presentan en los principales recintos culturales de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.