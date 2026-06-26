Invita DABA a jornada de adopciones y donación de alimento para mascotas

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El evento Ruta de Croquetas ofrecerá servicios gratuitos y apoyará a 22 refugios de animales en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) invitó a la ciudadanía a participar este sábado 27 de junio en el evento Ruta de Croquetas, organizado en conjunto con la asociación Girl Up Líderes del Norte, con motivo del Día Mundial contra el Abandono de Animales de Compañía.

La actividad se desarrollará de las 10:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde en las instalaciones de DABA, ubicadas al interior del parque El Chamizal, sobre la calle Tarzán.

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La directora de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que por segunda ocasión las instalaciones abrirán en sábado para facilitar la asistencia de personas que no pueden acudir entre semana y brindarles la oportunidad de conocer a los animales resguardados y participar en las actividades programadas.

“Por segunda ocasión abriremos las puertas de la dependencia en sábado, a fin de que las personas que no pueden acudir entre semana tengan la oportunidad de visitar el lugar”.

Durante la jornada habrá adopciones responsables de perros y gatos, además de servicios gratuitos como colocación de microchip, vacunación antirrábica, aplicación de producto contra garrapatas y paseos con los animales disponibles para adopción.

La funcionaria explicó que para adoptar una mascota será necesario presentar identificación oficial y comprobante de domicilio; además, quienes adopten un perro deberán llevar correa y quienes adopten un gato deberán contar con transportadora. Para la colocación de microchips también se solicitará una identificación oficial y un correo electrónico.

“La Dirección de Atención y Bienestar Animal tiene 60 perritos y 25 gatitos listos para ser adoptados en un hogar lleno de amor”.

Como parte de la actividad también se realizará una colecta de alimento para mascotas, cuya distribución beneficiará a 22 refugios de Ciudad Juárez, donde se atiende a más de 1 mil 600 perros y 600 gatos.

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