Interconecta JMAS pozo 264 para reforzar suministro en Riberas del Bravo

Instalan 1.5 kilómetros de tubería para mejorar presión antes del verano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realiza trabajos de interconexión del pozo 264 a la red de distribución, con el objetivo de fortalecer el suministro de agua potable en Riberas del Bravo, de la etapa 5 a la 9.

Las labores están a cargo de la Dirección Operativa, a través del Departamento de Agua Potable, en coordinación con la Dirección Técnica. Una vez concluida la instalación de la tubería, se llevarán a cabo trabajos de bacheo para restablecer las vialidades intervenidas.

De acuerdo con información técnica, la nueva línea permitirá mejorar la presión del servicio, particularmente durante la temporada de verano, cuando se incrementa la demanda por el calor.

“Estamos trabajando de manera preventiva para tener esta línea operando antes de la temporada de calor y beneficiar a este sector de familias que dependen de este suministro”.

El proyecto contempla la instalación de mil 500 metros de tubería, de los cuales ya se han colocado 800 metros. Se estima que los trabajos concluyan en las próximas semanas.

Con esta intervención, la descentralizada prevé beneficiar a aproximadamente 3 mil familias que habitan en este sector del suroriente de la ciudad, como parte de una estrategia preventiva para garantizar abasto y presión adecuados en los meses de mayor consumo.

