Instalan exposición “El Centro se Pinta Solo” en el Centro Cultural de las Fronteras

La muestra reúne imágenes de murales del Centro Histórico y estará abierta hasta el 27 de febrero

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación del Centro Fundacional instaló la exposición fotográfica “El Centro se Pinta Solo” en el Centro Cultural de las Fronteras, como parte de una estrategia para promover la identidad y revitalización del Centro Histórico a través del arte urbano.

La titular de la dependencia, Daniela González Lara, informó que la muestra rinde homenaje visual a los murales que han transformado el corazón histórico de la ciudad y que ahora pueden apreciarse en este recinto cultural ubicado en la zona Pronaf.

La exposición reúne imágenes de diversas intervenciones artísticas plasmadas en fachadas, calles y plazas del Centro Histórico, permitiendo a la ciudadanía redescubrir estos espacios desde una perspectiva artística y documental.

De acuerdo con la funcionaria, el proyecto busca acercar el arte a la comunidad y reconocer el trabajo de artistas locales que han convertido muros en expresiones de memoria e identidad fronteriza.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 27 de febrero y es de acceso gratuito, con el propósito de que personas de todas las edades puedan conocer más sobre los murales surgidos del proyecto “El Centro se Pinta Solo”.

La iniciativa forma parte de una política municipal orientada a fortalecer el sentido de pertenencia y la recuperación de espacios públicos mediante intervenciones culturales en el primer cuadro de la ciudad.

