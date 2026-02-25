Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 25, 2026 | 11:37
InicioEstadoJuárez / El Paso

Instalan dependencias municipales módulos en la Escuela México previo a Cruzada por Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Brindan trámites y servicios en Safari II antes de jornada del 28 de febrero en La Hacienda.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dependencias municipales instalaron módulos de atención en la Escuela México, ubicada en el eje vial Juan Gabriel 10151, en la colonia Safari II, como parte de las actividades previas a la jornada “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”, programada para el sábado 28 de febrero en la colonia La Hacienda.

La Coordinación de Atención Ciudadana informó que los servicios se ofrecen desde el lunes 16 y continuarán hasta el viernes 27 de febrero, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con el objetivo de acercar información, trámites y orientación a las y los vecinos del sector.

“Los servicios se están proporcionando desde el lunes 16 de febrero y hasta el próximo viernes 27, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde”.

- Publicidad - HP1

Este miércoles 25 de febrero se brindó atención a través de módulos de Atención Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, además de vacunación de mascotas, asesoría legal, servicios dirigidos a mujeres e información por parte de Regulación Comercial.

Para el jueves 26 se prevé la participación de Atención Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, así como orientación sobre predios y diversos trámites administrativos.

El viernes 27 acudirán nuevamente módulos de Atención Ciudadana y Seguridad Pública, además de la Dirección de Limpia con el servicio de destilichadero y unidades médicas móviles para atención básica.

La cruzada municipal se llevará a cabo el sábado 28 de febrero, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el parque ubicado en el cruce de las calles Uva y Limón, en la colonia La Hacienda, al surponiente de la ciudad.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

“Es necesario que el PAN regrese a sus orígenes”: Adriana Dávila

De visita en Ciudad Juárez, la ex diputada federal de Tlaxcala, y aspirante a...
Click!

Celebramos el Día Nacional del Ajolote: Una Joya de la Biodiversidad en Riesgo

El #DíaNacionalDelAjolote resalta la lucha por preservar a una especie única y símbolo de México. ¡Unámonos por su conservación! #Ajolote #Conservación
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.