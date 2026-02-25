Instalan dependencias municipales módulos en la Escuela México previo a Cruzada por Juárez

Publicidad - LB2 -

Brindan trámites y servicios en Safari II antes de jornada del 28 de febrero en La Hacienda.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dependencias municipales instalaron módulos de atención en la Escuela México, ubicada en el eje vial Juan Gabriel 10151, en la colonia Safari II, como parte de las actividades previas a la jornada “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”, programada para el sábado 28 de febrero en la colonia La Hacienda.

La Coordinación de Atención Ciudadana informó que los servicios se ofrecen desde el lunes 16 y continuarán hasta el viernes 27 de febrero, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con el objetivo de acercar información, trámites y orientación a las y los vecinos del sector.

Este miércoles 25 de febrero se brindó atención a través de módulos de Atención Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, además de vacunación de mascotas, asesoría legal, servicios dirigidos a mujeres e información por parte de Regulación Comercial.

Para el jueves 26 se prevé la participación de Atención Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, así como orientación sobre predios y diversos trámites administrativos.

El viernes 27 acudirán nuevamente módulos de Atención Ciudadana y Seguridad Pública, además de la Dirección de Limpia con el servicio de destilichadero y unidades médicas móviles para atención básica.

La cruzada municipal se llevará a cabo el sábado 28 de febrero, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el parque ubicado en el cruce de las calles Uva y Limón, en la colonia La Hacienda, al surponiente de la ciudad.

