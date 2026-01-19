Inicia Obras Públicas trabajos preliminares para el parque Norponiente en Anapra

Publicidad - LB2 -

Proyecto contempla canchas, ejercitadores, skate park y senderos de caminata.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició los trabajos preliminares para la construcción del parque Norponiente, ubicado en el cruce de las calles Ostión e Hipocampo, en la colonia Anapra, como parte de los proyectos de infraestructura urbana orientados a ampliar los espacios públicos y deportivos en la zona norponiente de la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que las primeras labores corresponden al despalme del terreno natural, etapa que consiste en el retiro de hierba, basura y materiales de desecho existentes, con el fin de preparar el área para las siguientes fases de la obra.

El funcionario explicó que esta fase inicial incluye movimiento de tierras, conformación de plataformas y terraplenes, trabajos indispensables para garantizar la estabilidad del suelo donde se desarrollará el proyecto.

“Esta es una etapa preliminar, consiste en todo el movimiento de tierras, incluso hacer todas las plataformas y terraplenes, lo que conlleva para la estructura del suelo en donde vamos a edificar”, señaló.

De acuerdo con el proyecto, el parque Norponiente contará con canchas de usos múltiples, ejercitadores, senderos para caminata, un skate park y área de estacionamiento, entre otros componentes, con un enfoque prioritario en la activación física y el deporte comunitario.

González García indicó que la maquinaria se encuentra actualmente concentrada en las labores de despalme, para posteriormente avanzar en la conformación de las plataformas que darán paso a la construcción formal del parque.

“Va a ser prácticamente un centro deportivo, un parque urbano con un enfoque muy marcado en el deporte”, agregó.

La obra busca dotar a la colonia Anapra de un espacio público funcional, que contribuya al bienestar social, la convivencia comunitaria y la recuperación de áreas destinadas a la actividad recreativa y deportiva.

