    enero 22, 2026 | 9:37
    Juárez / El Paso

    Inicia JMAS reposición de drenaje sanitario en el sector Satélite de Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La obra beneficiará a más de 2 mil 350 habitantes y tendrá una inversión superior a 40 millones de pesos.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez dio inicio a la obra de reposición de drenaje sanitario en el sector Satélite, con el objetivo de resolver una problemática histórica que afectaba a varias colonias del surponiente de la ciudad.

    El proyecto contempla la sustitución de más de 4 mil 600 metros de tubería sanitaria en las colonias Satélite I, Satélite II, Era del Valle, Rincones de Satélite y Jardines de Satélite, infraestructura que presentaba un avanzado deterioro y generaba constantes regresos de aguas residuales al interior de los domicilios, así como malos olores.

    De acuerdo con información técnica de la JMAS, los trabajos incluyen la instalación de nueva tubería de PVC de distintos diámetros, que permitirá mejorar el flujo del drenaje y reducir fallas recurrentes en el sistema sanitario de la zona.

    “Se va a llevar a cabo la reposición de drenaje de la zona Satélite, en beneficio de la población, debido a que la tubería existente ya está muy dañada”, explicó la ingeniera Flor Pérez, supervisora de la JMAS.

    La funcionaria detalló que se colocará tubería de 8, 10, 12 y 15 pulgadas, lo que permitirá un funcionamiento más eficiente del sistema y mayor durabilidad de la infraestructura instalada.

    La obra tendrá una duración aproximada de nueve meses y representa una inversión superior a los 40 millones de pesos, recursos que beneficiarán de manera directa a más de 2 mil 350 habitantes de este sector de Ciudad Juárez.

    La JMAS informó que este proyecto forma parte de su estrategia para fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población y atender rezagos históricos en distintas colonias.

