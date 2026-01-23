Informa Desarrollo Social a regidores sobre entrega de apoyos alimentarios en Juárez

Publicidad - LB2 -

Distribuyeron más de 9 mil piernas de cerdo durante diciembre y enero en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social sostuvieron una reunión con el director de Enlace Comunitario y Asistencia Social, Rubén García, quien presentó un informe detallado sobre el proceso de entrega de piernas de cerdo realizado durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

Durante el encuentro, encabezado por el regidor y coordinador de la Comisión, Pedro Alberto Matus Peña, así como por la regidora Luz Clara Cristo Sosa, el funcionario explicó que en la pasada temporada se distribuyeron más de 9 mil piezas de este apoyo alimentario en diversos sectores de Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada, esta acción representó una inversión aproximada de 4.5 millones de pesos, con la cual se benefició a miles de familias juarenses, particularmente en zonas de mayor vulnerabilidad.

“Fueron alrededor de 9 mil piernas de cerdo que repartimos en toda la ciudad, con un monto aproximado de 4.5 millones de pesos”, detalló García.

El director de Enlace Comunitario señaló que los apoyos llegaron a familias de distintos puntos de la ciudad, así como a grupos vulnerables, población del Valle de Juárez, grupos originarios y asociaciones civiles, entre ellas Villa Integra y comedores infantiles.

Indicó que la entrega se realizó en dos etapas: la primera durante el mes de diciembre, con la distribución de cerca de 5 mil piernas de cerdo, y la segunda en enero, con alrededor de 4 mil piezas adicionales. Ambas jornadas fueron encabezadas por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Finalmente, se informó que el reparto de estos apoyos estuvo a cargo del personal de la Dirección General de Desarrollo Social, incluyendo a su titular, Hugo Vallejo Quintana, como parte de las acciones municipales de asistencia social y apoyo alimentario.

