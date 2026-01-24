Movil - LB1A -
    enero 24, 2026 | 17:03
    Impulsan activación física y boxeo para jóvenes en el Centro Comunitario La Montada

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La jornada se realizó en el marco del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con enfoque en salud, capacitación y prevención social.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios realizó una jornada de activación física y práctica de boxeo en el Centro Comunitario La Montada, dirigida a jóvenes, como parte de las acciones de vinculación con el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, orientadas a fomentar hábitos saludables y generar oportunidades de capacitación.

    El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, explicó que este programa forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y tiene como objetivo apoyar la capacitación de jóvenes que no estudian ni trabajan, mediante su incorporación por un periodo de 12 meses a centros de trabajo registrados.

    “La intención es registrar a los Centros Comunitarios que cuentan con clases de boxeo como centros de trabajo, para que jóvenes puedan capacitarse y posteriormente convertirse en instructores”, señaló el funcionario.

    Indicó que estas acciones se desarrollan conforme a la instrucción del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar de fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal para atender las causas sociales y construir alternativas reales para la juventud juarense.

    Rodríguez Giner detalló que la estrategia busca que jóvenes beneficiarios del programa adquieran habilidades deportivas y pedagógicas, lo que permitiría replicar la enseñanza del boxeo en los propios centros comunitarios y ampliar el alcance del servicio a la población.

    Además del componente de capacitación e inserción laboral, se destacó que estas actividades contribuyen a la prevención de conductas de riesgo, al promover valores como la disciplina, constancia y trabajo en equipo, particularmente entre jóvenes en contextos vulnerables.

    Finalmente, la dependencia subrayó que la activación física y la práctica del boxeo representan un beneficio directo para la salud, al incentivar el ejercicio y un estilo de vida activo, reforzando el papel de los Centros Comunitarios como espacios de desarrollo integral y cohesión social en la ciudad.

